Совет директоров Газпрома рассмотрел ход внедрения цифровых технологий

Совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению информацию о ходе внедрения передовых цифровых технологий в деятельность группы "Газпром". Об этом говорится в сообщении компании.



На заседании было отмечено, что использование цифровых технологий Газпромом направлено на дальнейшее повышение гибкости и эффективности корпоративного управления, способствует достижению стратегических целей компании.



Продолжается работа по интеграции информационно-управляющих систем, обеспечивающих автоматизацию базовых бизнес-процессов группы "Газпром", среди которых диспетчерское управление, бухгалтерский и налоговый учёт, управление техническим обслуживанием и ремонтом, инвестициями, закупками, финансами, маркетингом и сбытом, а также имуществом и персоналом.



Достигнутый уровень информатизации стал основой для широкого внедрения цифровых решений в деятельность группы "Газпром". Особое внимание уделяется созданию платформы, обеспечивающей вертикальную интеграцию всех элементов - от контрольно-измерительных приборов и систем управления технологическими процессами до управляющих систем головной компании.



Компания реализует Комплексную целевую программу развития единого информационного пространства на период 2018-2022 годов. Один из её базовых принципов - инновационность - предусматривает использование элементов перспективной модели управления предприятием (концепция "Индустрия 4.0") с учётом отраслевой специфики группы "Газпром". Эти технологии ориентированы на поддержку принятия управленческих решений на основе прогностических моделей в условиях неопределенности внешней среды и быстро меняющегося окружения.



В Газпроме активно внедряются сквозные цифровые технологии. Речь идёт, в частности, о роботизированных комплексах, нейротехнологиях и технологиях искусственного интеллекта при анализе "больших данных".



В рамках развития цифрового взаимодействия с государственными органами реализуется проект перехода компаний группы "Газпром" на налоговый контроль в форме налогового мониторинга. На сегодняшний день семь компаний группы перешли на эту форму налогового контроля.



Правлению поручено продолжить работу по внедрению передовых цифровых технологий в деятельность группы "Газпром".



Концепция "Индустрия 4.0" (четвёртой технологической революции) предполагает широкое использование цифровых технологий и инструментов проактивного управления производственными объектами и процессами по всей цепочке добавленной стоимости для максимального увеличения доходности бизнеса.



Налоговый мониторинг - это форма налогового контроля, позволяющая налоговому органу оперативно проверять правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, обязанность по уплате (перечислению) которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ возложена на налогоплательщика.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 02.03.2020