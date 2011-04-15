В.Путин подписал закон, обязывающий СМИ и операторов связи извещать о ЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в статью 35 закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" и статью 66 Федерального закона "О связи". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Закон обязывает операторов связи и редакции средств массовой информации при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий обеспечивать по обращениям органов власти различных уровней передачу пользователям услугами связи и выпуск в эфир сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.



"AK&M" от 02.03.2020