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02/03/2020
16:52

В.Путин подписал закон, обязывающий СМИ и операторов связи извещать о ЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в статью 35 закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" и статью 66 Федерального закона "О связи". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Закон обязывает операторов связи и редакции средств массовой информации при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий обеспечивать по обращениям органов власти различных уровней передачу пользователям услугами связи и выпуск в эфир сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

"AK&M" от 02.03.2020
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