В Госдуму внесён законопроект о запрете агентских договоров с коллекторами, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Авторы документа - замредседателя ГД Ирина Яровая и первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.



Законопроект предлагает запретить управляющим компаниям, ТСЖ и ЖК заключение с коллекторами договоров, направленных на возврат просроченной задолженности по ЖКХ или выдачи им доверенности.



"В системе займа должны безусловно соблюдаться процедуры правового взаимодействия сторон. Ранее нами был установлен запрет на работу коллекторов с долгами граждан по ЖКХ. Однако управляющие компании нашли новую форму обхода существующих требований закона и стали заключать так называемые агентские договоры, что позволяет привлечь к работе коллекторов", — сообщила заместитель председателя ГД.



Законопроект вводит обязательное требование, согласно которому в случае уступки прав требований профессиональному участнику рынка, жильцы сохранят все права, и новая управляющая компания будет обязана полностью выполнить обязательства, принятые на себя предыдущей компанией.



"Кроме того, законопроектом мы повышаем уровень защиты персональных данных граждан, устанавливаем обязанность управляющей компании обеспечивать конфиденциальность и безопасность личных данных граждан, которые стали известны им с уступкой прав, а в противном случае — нести ответственность за их разглашение", — заключила И.Яровая.



"AK&M" от 02.03.2020