Средняя выплата по ОСАГО в январе–феврале выросла на 5.6%

Средняя выплата по ОСАГО в январе-феврале 2020 года выросла на 5.6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Рост средней выплаты отмечен в 67 регионах РФ, в которых проживают 84% всех автовладельцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО.



"При этом ситуация с убыточностью ОСАГО критическая: даже такой показатель, обычно дающий заниженное представление об убыточности, как отношение выплат к премиям, уже в январе 2020 года составил более 80%, - при том, что закон отводит на выплаты 77% страховых премий по ОСАГО, подчёркивается в сообщении со ссылкой на президента РСА Игоря Юргенса.



Он отметил, что средняя выплата по ОСАГО в январе-феврале 2020 года выросла почти на 4 тыс. руб. и составила 74.481 тыс. рубль против 70.548 тыс. руб. годом ранее.



По его словам, вследствие возросшей между страховщиками конкуренции после начала реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО (она стартовала 9 января 2019 года) снизился размер средней премии по обязательной "автогражданке" и выросли средние выплаты. При этом средняя выплата по ОСАГО все сильнее приближается к средней выплате по добровольному виду страхования - КАСКО.



Так, по данным ЦБ за 9 месяцев 2019 года средняя выплата по КАСКО составила 96.885 тыс. руб., что в 1.3 раза превышает среднюю выплату по ОСАГО. А вот средняя премия по КАСКО превышает среднюю премию по обязательной "автогражданке" в разы - за тот же период она составила 35.6 тыс. руб., тогда как средняя премия по ОСАГО составляет около 5.5 тыс. руб.



"Такое близкое значение выплаты по КАСКО и по ОСАГО при таком, очевидно, неравном размере страховой премии свидетельствует о том, что рынок ОСАГО балансирует сейчас на грани рентабельности", - сказал Игорь Юргенс, - "Очевидно, что ОСАГО и КАСКО - это совершенно разные продукты с разной экономикой. То, что автовладелец, у которого есть только полис ОСАГО за 5 тысяч руб. получает в случае ДТП выплату, сопоставимую с той, которую получает владелец каско, заплативший за полис несколько десятков тысяч руб., говорит о высоком сервисе урегулирования убытков в ОСАГО".



И.Юргенс также напомнил, что в ОСАГО, в отличие от КАСКО, при расчёте выплат в обязательном порядке учитывается износ деталей, который составляет до 50% их стоимости. По данным "Автостата", средний возраст автомобилей в России - 13.4 года. При этом по КАСКО, как правило, страхуются новые автомобили.



"Средняя выплата по ОСАГО всегда будет ниже, чем по КАСКО из-за большой разницы в возрасте страхуемых автопарков", - пояснил И.Юргенс.



"AK&M" от 02.03.2020