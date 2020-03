"Газпром трансгаз Екатеринбург" принял участие в совещании по развитию газификации Южного Урала

В Челябинске 28 февраля 2020 года состоялось совещание, посвящённое вопросам развития газификации Южного Урала. Об этом говорится в сообщении "Газпром трансгаз Екатеринбург".



В нём приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, представитель ПАО "Газпром" - член правления, начальник Департамента Геннадий Сухов, члены правительства региона и руководители предприятий газовой отрасли, занимающихся транспортировкой и поставками природного газа - ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" и ООО "НОВАТЭК-Челябинск".



Было отмечено, что уровень газификации жилищного фонда Челябинской области выше среднероссийского. При этом отсутствие голубого топлива в ряде муниципалитетов серьезно снижает качество жизни граждан и ограничивает возможности инвестиционного развития таких территорий, сказал Алексей Текслер. Для ускоренного решения проблемы губернатором было принято решение вдвое увеличить финансирование областной программы газификации: "в ближайшие три года мы потратим 3 млрд руб. на эти цели. В этом году газификация в регионе затронет 31 муниципальное образование. Мы построим 400 километров сетей в 51 поселении. Это даст возможность подключить к сетевому газоснабжению около 10 тысяч домовладений".



При этом Алексей Текслер обратил внимание на проблему перегруженности ряда газораспределительных станций (ГРС): нехватка мощностей накладывает ограничения на экономическое развитие муниципалитетов, в частности, территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), куда власти активно пытаются привлечь инвесторов, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 02.03.2020