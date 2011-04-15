ESET Small Office Pack защитит от кибератак домашние офисы и микробизнес

ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, представляет на российском рынке линейку решений для домашних офисов и малых компаний – ESET Small Office Pack. Об этом говорится в сообщении ESET.



Продукты линейки позволяют закрыть основные угрозы безопасности микробизнеса и снизить риск успешных кибератак.



С развитием ландшафта современных киберугроз растут риски небольших компаний – они могут стать жертвой массовой атаки либо использоваться в качестве плацдарма для целевой атаки на крупную корпорацию. Так, по данным исследования Microsoft и TAdviser, в 2019 году 76% компаний СМБ столкнулись с инцидентами информационной безопасности, а 39% – с целевыми атаками. При этом микробизнес, как правило, не располагает достаточными средствами и технической экспертизой для построения комплекса защиты, сопоставимого с защитой корпораций.



Запуск линейки ESET Small Office Pack позволит предпринимателям в сегменте SoHo обеспечить безопасность с минимальными затратами времени и ресурсов. Данные решения можно установить и использовать без системного администратора в штате компании. Продукты ESET минимально влияют на производительность систем и поддерживают высокую скорость работы на устройствах с любыми характеристиками.



В состав линейки ESET Small Office Pack входят два комплекта: Базовый и Стандартный.



ESET Small Office Pack Базовый предназначен для защиты домашних офисов. В состав пакета входят продукты для защиты компьютеров на Windows, macOS и Linux, а также смартфонов и планшетов на Android (лицензии на 3 или 5 устройств в любом сочетании). Помимо защиты от всех типов вредоносных программ и атак хакеров, предусмотрены специальные функции защиты онлайн-платежей и веб-камеры.



Комплект ESET Small Office Pack Стандартный ориентирован на малые компании и стартапы (до 20 рабочих станций). В его состав входит расширенная защита рабочих станций на основных операционных системах и Android-устройств, а также продукты для файловых серверов на Windows Server и Linux. Установка продукта в небольшой компьютерной сети займёт несколько минут и может быть выполнена без помощи ИТ-специалиста.



"Малые компании и стартапы работают в условиях повышенных киберрисков, – комментирует Виталий Земских, технический директор ESET в России, СНГ и Грузии. – С одной стороны, бюджет на информационную безопасность отсутствует, поскольку все средства вкладываются в развитие, с другой – бизнес представляет собой сравнительно лёгкую мишень для любой кибератаки, которая в случае успеха прекратит его существование. Эти риски закрывает флагманское решение ESET Small Office Pack – пакет соответствует финансовым возможностям микробизнеса и полностью отвечает его потребностям в защите".



ESET Small Office Pack дополняют портфель решений ESET для разных типов бизнеса. Более подробная информация о составе комплектов ESET Small Office Pack Базовый и ESET Small Office Pack Стандартный доступна на сайте компании.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 03.03.2020