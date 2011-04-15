Дайджест газеты "Коммерсант" от 3 марта 2020 года.



КОСТЯ БАЙКЕР НЕ ПРОКАТИЛ В СУДЕ

ДЕЛО О ФИНАНСОВОМ ПРЕСТУПНОМ СООБЩЕСТВЕ ВОЗВРАЩЕНО ПРОКУРОРУ



Как стало известно "Ъ", Басманный суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений материалы громкого уголовного дела предпринимателя Константина Курамшина. Из-за своей давней любви к мотоциклам специалист по теневым финансовым операциям известен как Костя Байкер. В 2018 году его арестовали за мошенничество, а позже обвинили в выводе миллиардов рублей за границу через специально созданное для этого оргпреступное сообщество. Однако суд посчитал, что следователи столичной полиции не смогли описать, как было создано и действовало это ОПС.





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"AK&M" от 03.03.2020