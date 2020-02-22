ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 3 марта, в размере 66.3274 руб. против 66.9909 руб. на 29 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



29.02.20 - 66.9909 руб.

28.02.20 - 65.6097 руб.

27.02.20 - 65.5177 руб.

26.02.20 - 64.9213 руб.

22.02.20 - 64.3008 руб.

























































































































































































"AK&M" от 03.03.2020