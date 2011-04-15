"Почта России" и Яндекс.Маркет запустили партнёрскую программу

"Почта России" и Яндекс.Маркет 3 февраля 2020 года запустили пилотный проект по интеграции и подключению магазинов-партнёров Маркета к доставке "Почтой России". Об этом говорится в сообщении сторон.



Это позволит бизнесу быстро подключать необходимые услуги и доставлять товары в регионы, в которых ранее они не были представлены. Сейчас сервис доступен для московских интернет-магазинов, позже его планируется распространить на всю Россию.



Оформить договор с "Почтой России" можно через личный кабинет на Яндекс.Маркете. Никакие дополнительные документы для этого не требуются - достаточно заполнить и отправить заявку на подключение. Когда её одобрят, магазину откроется доступ в личный кабинет корпоративного клиента "Почты России." После пополнения баланса клиент может регистрировать первое отправление. Так, например, отправка посылки весом до пяти килограммов из Москвы в Уфу обойдётся всего в 126 руб.



Сдать и получить посылку можно в отделениях почтовой связи. По мере развития сотрудничества с Яндекс.Маркет и масштабирования проекта на другие регионы будут подключаться по всей стране новые точки из 42 тыс. отделений.



Для онлайн-ритейлеров предлагаются выгодные условия по доставке. Яндекс.Маркет автоматически рассчитает и добавит в предложения магазина условия доставки в 15 городов: Уфу, Киров, Смоленск, Вологду, Тверь, Копейск, Великий Новгород, Энгельс, Салават, Обнинск, Алексин, Тихвин, Дмитров, Воскресенск и Краснокамск. Автоматический расчёт условий доставки действует в более чем двух тысячах категорий - тех, где у Маркета есть знания о весе и габаритах товаров. Кроме того, для расчёта сервис может использовать данные из прайс-листов магазинов.



"Почта России" - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тыс. почтовых работников.



Яндекс.Маркет - это сервис для выбора товаров и мест их покупки. Каждый месяц его посещают более 20 млн человек. Около 20 тыс. российских и зарубежных интернет-магазинов предлагают покупателям на сервисе свои товары и привлекают новых клиентов. Яндекс.Маркет доступен на market.yandex.ru и в приложениях для Android, iOS и Windows 10 Mobile.



"AK&M" от 03.03.2020