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03/03/2020
12:07

Минсельхоз и Россельхозбанк заключили соглашение

Минсельхоз России и АО "Россельхозбанк" заключили соглашение о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов по выданным ипотечным кредитам на сельских территориях. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Таким образом, РСХБ стал первым банком-участником программы льготной сельской ипотеки, действующей в рамках Государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Объём субсидии, предоставленной Россельхозбанку на компенсацию расходов в 2020 году, составит 789 млн руб.

Основная задача сельской ипотеки - за счёт государственной поддержки улучшить жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях. После заключения соответствующих соглашений с Минсельхозом кредитные организации проведут сбор и обработку заявок от потенциальных заёмщиков, а Министерство утвердит их реестр, что позволит уполномоченным банкам приступить к выдаче льготных ипотечных кредитов населению. Начать реализацию механизма предполагается уже в марте 2020 года.

В соответствии с законом "О федеральном бюджете" финансирование льготной сельской ипотеки в 2020 году составит 1 млрд руб. По оценкам Минсельхоза, это позволит улучшить жилищные условия 5.5 тыс. человек. При этом, по предварительным оценкам, общее количество полученных от субъектов РФ и банков заявок превысило 22 тыс.

АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

"AK&M" от 03.03.2020
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