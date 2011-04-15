"Комос Групп" подписал контракт на поставку яйца в ОАЭ

Агрохолдинг "Комос Групп" подписал контракт на поставку яйца в Объединённые Арабские Эмираты на выставке пищевой промышленности Gulfood-2020 в Дубае. Об этом говорится в сообщении компании.



Сейчас входящая в состав холдинга птицефабрика "Вараксино" проходит процедуру аккредитации для поставки продукции на Ближний Восток. Первая отгрузка ориентировочно состоится через полтора-два месяца.



"Комос Групп" - это вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг, который осуществляет полный производственно-сбытовой цикл (производство, переработку, реализацию с/х продукции оптом и в розницу, логистику). Предприятие занимается переработкой молока и осуществляет оптовые и прямые продажи собственной продукции по всей территории России.





"AK&M" от 03.03.2020