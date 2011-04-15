Ялтинский международный экономический форум переносится на более поздний срок

Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в Facebook.



"Вчера согласовал этот вопрос с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. Причина переноса форума - распространение коронавируса в мире. Хочу подчеркнуть: это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе, из стран, в которых выявлен коронавирус. Приносим извинения всем постоянным участникам форума и тем, кому уже были направлены приглашения. Знаю, что многие наши коллеги и друзья планировали приехать. О новой дате пока говорить рано, посмотрим, как будет развиваться ситуация. О конкретных сроках проведения форума мы обязательно проинформируем участников и общественность", - написал он.



"AK&M" от 03.03.2020