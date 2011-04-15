"Аврора" отменила регулярные рейсы в Корею

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", с 1 марта 2020 года временно приостановила выполнение регулярных рейсов в Республику Корея: города Сеул и Пусан. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



В связи с этим полёты по данным маршрутам будут временно выполняться на чартерной основе.



На текущий момент расписание чартеров полностью совпадает с действовавшим ранее регулярным расписанием с сохранением временных слотов и частности рейсов.



"Аврора" с 1 по 28 марта принимает к перевозке из России (Хабаровск/Владивосток/Южно-Сахалинск) в Республику Корея граждан Кореи и иных иностранных государств без ограничений (в том числе и трансфер), а с территории Кореи в Россию - только граждан РФ, лиц, имеющих вид на жительство в России, и граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



Разрешён выезд в Республику Корея трансферным пассажирам, гражданам РФ, при наличии у них билета в третью страну с нахождением в пункте трансфера (Сеул/Пусан) не более суток.



Гражданам иностранных государств разрешён выезд в Республику Корея (Сеул/Пусан) с территории России без ограничений, в том числе и трансферных.



Пассажиры с купленными авиабилетами вправе рассчитывать на возврат их стоимости. Для этого необходимо обратиться в ту организацию, где билет был куплен.



Если билеты куплены на сайте или в приложении Аэрофлота, заявку на возврат можно сделать на сайте. А если билет оформлен через туристическое агентство, в интернете (не на сайте Аэрофлота) или в билетных кассах, заявку на возврат нужно подать по месту приобретения билета.



Пассажирам, гражданам РФ и стран ЕАЭС, для возвращения в Россию с оформленными билетами авиакомпании Korean Air необходимо обратиться в эту авиакомпанию с просьбой о переоформлении билетов на рейсы "Авроры" из Сеула/Пусана в рамках правил авиационного альянса SkyTeam.



Пассажирам, гражданам РФ и стран ЕАЭС, для возвращения в Россию с аннулированными билетами других авиакомпаний на рейсы из Сеула/Пусана необходимо обратиться к компании-представителю авиакомпании "Аврора" в Сеуле для оформления авиабилетов (аэропорт Инчон, Терминал 1). Продажа билетов будет производиться при наличии свободных мест на этих рейсах.



Пассажирам без билетов, гражданам РФ и стран ЕАЭС, желающим вернуться в Россию, для оформления перевозки также необходимо обратиться к компании-представителю авиакомпании "Аврора" в Сеуле. Продажа билетов будет производиться при наличии свободных мест на этих рейсах.



Авиакомпания "Аврора"" входит в группу компаний "Аэрофлот", образована в 2013 году. В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 23 самолёта: 10 среднемагистральных Airbus А319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6.



"Аврора" обладает подтверждённым сертификатом аудита IOSA.

На регулярной основе выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления Авиакомпании представлены маршрутами в города: Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре. Также самолёты авиакомпании "Аврора" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и Приморском крае.



"AK&M" от 03.03.2020