ВТБ запустил торги новым биржевым фондом "ВТБ - Индекс Мосбиржи"

ВТБ Капитал Инвестиции запустили торги биржевым фондом "ВТБ - Индекс МосБиржи". Об этом говорится в сообщении банка.



Фонд отслеживает динамику Индекса МосБиржи, предоставляя возможность инвестировать в наиболее крупные и ликвидные российские компании, по которым он рассчитывается. Расходы фонда - 0.78% в год.



Структура фонда максимально повторяет состав фондового Индекса МосБиржи. В него входят акции 39 самых популярных и крупных российских компаний, которые работают в разных секторах экономики. Среди них: Газпром, Сбербанк, ВТБ, Яндекс, "Магнит", Норникель, Северсталь и другие.



Данный фонд дополнил линейку БПИФ ВТБ. Всего в ней представлено 7 фондов, дающих возможность по инвестированию в различные активы, как в России, так и за рубежом.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 03.03.2020