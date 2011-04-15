Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 4 марта

Банк России установил на 4 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.5937

1 Азербайджанский манат 39.1652

100 Армянских драмов 13.8786

1 Белорусский рубль 29.7141

1 Болгарский лев 37.7929

1 Бразильский реал 14.8514

100 Венгерских форинтов 21.9228

1000 Вон Республики Корея 55.6816

10 Гонконгских долларов 85.3922

10 Датских крон 98.9172

1 Доллар США 66.4437

1 Евро 73.9385

100 Индийских рупий 90.9627

100 Казахстанских тенге 17.4679

1 Канадский доллар 49.7408

100 Киргизских сомов 95.0864

10 Китайских юаней 95.1779

10 Молдавских леев 38.0221

1 Новый туркменский манат 19.0111

10 Норвежских крон 71.4203

1 Польский злотый 17.1282

1 Румынский лей 15.3716

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.6225

1 Сингапурский доллар 47.6949

10 Таджикских сомони 68.6331

1 Турецкая лира 10.6888

10000 Узбекских сумов 69.8452

10 Украинских гривен 26.6400

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.9217

10 Чешских крон 28.9976

10 Шведских крон 69.8929

1 Швейцарский франк 69.3350

10 Южноафриканских рэндов 42.7904

100 Японских иен 61.5134

"AK&M" от 03.03.2020