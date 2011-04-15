Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 4 марта

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Банк России установил на 4 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.5937
1 Азербайджанский манат 39.1652
100 Армянских драмов 13.8786
1 Белорусский рубль 29.7141
1 Болгарский лев 37.7929
1 Бразильский реал 14.8514
100 Венгерских форинтов 21.9228
1000 Вон Республики Корея 55.6816
10 Гонконгских долларов 85.3922
10 Датских крон 98.9172
1 Доллар США 66.4437
1 Евро 73.9385
100 Индийских рупий 90.9627
100 Казахстанских тенге 17.4679
1 Канадский доллар 49.7408
100 Киргизских сомов 95.0864
10 Китайских юаней 95.1779
10 Молдавских леев 38.0221
1 Новый туркменский манат 19.0111
10 Норвежских крон 71.4203
1 Польский злотый 17.1282
1 Румынский лей 15.3716
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.6225
1 Сингапурский доллар 47.6949
10 Таджикских сомони 68.6331
1 Турецкая лира 10.6888
10000 Узбекских сумов 69.8452
10 Украинских гривен 26.6400
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.9217
10 Чешских крон 28.9976
10 Шведских крон 69.8929
1 Швейцарский франк 69.3350
10 Южноафриканских рэндов 42.7904
100 Японских иен 61.5134
"AK&M" от 03.03.2020