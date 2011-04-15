Банк России на 4 марта повысил курс евро к рублю более чем на 52 копейки до 73.9385 руб., курс доллара США - почти на 12 копеек до 66.4437 руб.

Банк России на 4 марта повысил официальный курс евро к рублю более чем на 52 копейки до 73.9385 руб. с 73.4178 руб., курс доллара США - почти на 12 копеек до 66.4437 руб. с 66.3274 руб. 3 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 4 марта увеличилась почти на 30 копеек (+0.43%) до 69.8163 руб. с 69.5181 руб. 3 марта.



"AK&M" от 03.03.2020