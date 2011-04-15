ФАС завершила анализ повышения тарифов операторами связи. Об этом говорится в сообщении службы.



В связи с многочисленными обращениями граждан и появившейся информацией в сети Интернет о повышении тарифов операторов ПАО "МегаФон", ПАО "МТС", ПАО "ВымпелКом" и ООО "Т2 Мобайл" ФАС провела проверку в отношении указанных операторов связи. Было проанализировано более 4 тыс. тарифных планов.



Исходя из данных, представленных в ответах операторов на запрос, ФАС проанализировала сумму необходимых для производства и реализации услуги расходов и прибыли, а также изменения нормативного регулирования в сфере услуг связи.



Рост затрат по обычным видам деятельности не оказал существенного влияния на тарифы. Дополнительно имело место влияние увеличения затрат на исполнение требований поправок к закону "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности", согласно которому на оператора связи возложена обязанность по хранению трафика своих абонентов на территории РФ.



ФАС установила, что рост доходов от повышения тарифов находится на сопоставимом уровне с ростом расходов операторов.



В основном изменения тарифов коснулись абонентов, пользующихся архивными тарифными планами, а изменения были направлены на выравнивание условий архивных и текущих тарифных планов.



Чтобы смягчить последствия повышения для абонентов, которых затронуло изменение, некоторыми операторами были предложены для постоянного использования опции и бонусы, снижающие затраты абонентов на услуги связи в виде безлимитных вызовов внутри сети операторов связи, дополнительных пакетов интернета, СМС, переноса остатка на следующий месяц, кэшбэка и скидки в зависимости от тарифного плана абонента.



Таким образом, признаков нарушения антимонопольного законодательства не выявлено.



Отметим, что требования законодательства предполагают пятилетний срок для реализации обязательств по хранению трафика в полном объёме. ФАС на постоянной основе будет проводить мониторинг изменения тарифов на услуги сотовой связи.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Чистая прибыль МегаФона по МСФО за первое полугодие 2019 года упала на 58% до 5.124 млрд руб. с 12.191 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.6% до 165.768 млрд руб. со 158.404 млрд руб., показатель OIBDA - на 18% до 74.13 млрд руб. с 62.827 млрд руб.



ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd.



Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. С 1996 года акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm.



Чистая прибыль Tele2 за III квартал 2019 года выросла в 2 раза до 3.4 млрд руб. с 1.6 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 15.5% до 43.1 млрд руб. с 37.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 47.1% до 18 млрд руб. с 12.3 млрд руб.



"AK&M" от 03.03.2020