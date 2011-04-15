В районе Ломоносовского проспекта изменится движение. Об этом сообщил ЦОДД.



С 16 марта 2020 года проезд вдоль домов 25к1 и 25к2 станет двусторонним.



Сейчас вдоль этих домов парковка разрешена с обеих сторон, а движение одностороннее. Благодаря изменению схемы движения, подъехать к этим домам со стороны метро "Университет" можно будет быстрее - путь сократится примерно на 300 м. Для организации двустороннего движения будет ликвидировано 38 парковочных, но для жителей негативный эффект будет минимальным, так как парковка организована на территории жилого комплекса. С других сторон домов 25к1 и 25к2 парковочные места сохранятся.





"AK&M" от 03.03.2020