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03/03/2020
14:32

Россельхозбанк нарастил объём инвестиционных кредитов в агросектор на 33%

Россельхозбанк по итогам 2019 года выдал отечественным аграриям 1.3 трлн руб., что на 11% больше по сравнению с показателями 2018 года. Об этом говорится в сообщении банка.

В том числе долгосрочных кредитов выдано порядка 352 млрд руб., что превышает показатель предыдущего года более чем на 33%. Общий объём кредитного портфеля банка в АПК по состоянию на 1 января 2020 года увеличился на 13.1% за прошлый год и составил 1.4 трлн руб.

Общий объём кредитных средств, направленных в 2019 году в МСБ АПК, составил 181.4 млрд руб., в том числе в рамках льготного кредитования 97.0 млрд руб., что на 9.7% больше показателя 2018 года.

В рамках льготного кредитования российских производителей Россельхозбанк в 2019 году направил 268.1 млрд руб., что на 20.2% больше по сравнению с показателем 2018 года.

На проведение сезонных работ в 2019 году банк выдал 381.2 млрд руб. против 326 млрд руб. в 2018 году.

АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

"AK&M" от 03.03.2020
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