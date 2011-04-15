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03/03/2020
14:40

Парк "Остров Мечты" изменил часы работы

Парк "Остров Мечты" изменил режим работы, он будет закрываться для посетителей ежедневно в 22:00 MSK. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Ранее парк работал по следующему графику: понедельник-четверг - с 12:00 MSK до 22:00 MSK, пятница - с 12:00 MSK до 00:00 MSK, суббота и воскресенье - с 10:00 MSK до 00:00 MSK.

Напомним, 27 февраля 2020 года президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли тематический парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме. Первыми посетителями стали воспитанники детских социальных учреждений, многодетные семьи.

Торжественное открытие для всех желающих состоялось 29 февраля.

"AK&M" от 03.03.2020
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