Парк "Остров Мечты" изменил часы работы

Парк "Остров Мечты" изменил режим работы, он будет закрываться для посетителей ежедневно в 22:00 MSK. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Ранее парк работал по следующему графику: понедельник-четверг - с 12:00 MSK до 22:00 MSK, пятница - с 12:00 MSK до 00:00 MSK, суббота и воскресенье - с 10:00 MSK до 00:00 MSK.



Напомним, 27 февраля 2020 года президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли тематический парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме. Первыми посетителями стали воспитанники детских социальных учреждений, многодетные семьи.



Торжественное открытие для всех желающих состоялось 29 февраля.



"AK&M" от 03.03.2020