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03/03/2020
17:54

За дискриминацию социально незащищённых граждан введут штрафы, ГД

За дискриминацию социально незащищённых граждан введут штрафы. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Как говорится в материалах ГД, законопроект вводит административную ответственность за отказ потребителю в доступе к товарам, работам и услугам по причинам, обусловленным ограничением жизнедеятельности, состоянием здоровья, возрастом.

В случае отказа нескольким потребителям одновременно или неоднократного отказа административная ответственность будет наступать за отказ каждому из них и за каждый случай отказа в отдельности.

Это позволит защитить от дискриминации при предоставлении услуг граждан из социально уязвимых категорий - инвалидов, пожилых и так далее.

Ответственность не будет распространяться на законодательно зафиксированные случаи, когда такое ограничение допустимо. Речь об ограничениях, применяемых при перевозке пассажиров авиатранспортом, на доступ к управлению транспортным средством, при продаже отдельных видов товаров или оказании некоторых видов услуг несовершеннолетним, нахождении их в определённых местах.


"AK&M" от 03.03.2020
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