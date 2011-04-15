Минздрав одобрил вакцину "Ультрикс Квадри" для детей

Министерство здравоохранения РФ одобрило применение отечественной четырёхвалентной вакцины для профилактики гриппа "Ультрикс Квадри" у детей с 6 лет. Об этом сообщил Ростех.



Препарат производит компания "Форт", входящая в Marathon Group и компанию "Нацимбио" госкорпорации "Ростех". Соответствующие изменения внесены в инструкцию по применению лекарственного препарата.



Вакцина "Ультрикс Квадри" содержит четыре штамма вируса гриппа, что с 2017 года является стандартом вакцинопрофилактики гриппа в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Препарат с сезона 2019-2020 гг. доступен для бесплатной иммунизации гриппа в рамках НКПП для населения из групп риска (представители профессий, контактирующих с большим количеством людей: работники социальной сферы, транспорта и здравоохранения и так далее). Отличительными особенностями вакцины "Ультрикс Квадри" являются отсутствие адъювантов и консервантов, а также содержание гемагглютинина в объеме по 15 мкг на каждый штамм вируса гриппа (всего 60 мкг), что является рекомендованным ВОЗ составом для гриппозных вакцин. Вакцина применяется в России в рамках государственной программы перехода на профилактику гриппа квадривалентными вакцинами.



"AK&M" от 03.03.2020