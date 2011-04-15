"Газпром нефть" увеличила реализацию экологичного судового топлива на 47%

Оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть Марин Бункер" - реализовал в 2019 году порядка 350 тыс. т экологичного судового топлива, превысив аналогичный показатель 2018 года на 47%. Об этом говорится в сообщении компании.



Общий объём реализации нефтепродуктов составил 3 млн т (+2%).

В рамках диверсификации портфеля судовых топлив "Газпром нефть" расширила ассортимент нефтепродуктов, соответствующих требованиям конвенции MARPOL-2020. В 2019 году компания начала реализацию гибридного низкосернистого топлива (содержание серы менее 0.5%) в портах Северо-Западного региона, а также в Новороссийске. Общий объём бункеровок новым экологичным топливом составил порядка 88 тыс. т. Продажи ультранизкосернистого топлива (содержание серы менее 0.1%), предназначенного для особых зон судоходства SECA, выросли на 10% до 261 тыс. т.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка. Рост показателя составил 0.5%.



"AK&M" от 03.03.2020