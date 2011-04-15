Инвестплан Северстали в экопроекты в 2020 году составит 1.1 млрд руб.

Инвестплан ПАО "Северсталь" в экопроекты в 2020 году составит 1.1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Северсталь реализует планомерную программу по снижению воздействия на окружающую среду через масштабное экологическое перевооружение основных активов.



Стоимость реализации инвестиционных проектов экологической направленности в 2020 году на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК) насчитывает 671 млн руб. Ключевыми проектами в направлении воздухоохранной деятельности станет техническое перевооружение отделения подготовки твердого топлива в аглоцехе N 3. Мероприятие включено в федеральный проект "Чистый воздух", являющийся частью национального проекта "Экология". Ожидаемое снижение выбросов оксида углерода составит 5.846 тыс. т.



Также в 2020 году в коксоаглодоменном производстве ЧерМК будет выполнена метрологическая сертификация системы контроля состава отходящих газов от агломашин. Цель установки автоматической системы контроля состава отходящих газов - оперативное управление технологией агломерации. Для этого специалисты в онлайн-режиме будут измерять технологические параметры, а также концентрацию специфических для аглопроизводства веществ. Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ после установки системы и оперативного управления технологией агломерации составит 2.579 тыс. т.



"Северсталь-метиз" планирует реализацию инвестиционных проектов на сумму 30 млн руб. на площадке Орловского сталепрокатного завода. Основной объем инвестиций направлен на совершенствование технологии производства, что позволит снизить нагрузку на окружающую среду, в основном за счет уменьшения кислых стоков.



Инвестиции в ресурсные предприятия компании в 2020 году будут на уровне 406 млн руб. Так, Воркутауголь в этом году направит 87 млн руб. на полную или частичную модернизацию очистных сооружений на всех действующих шахтах и Воркутинском механическом заводе.



Инвестиции в экологию на "Олконе" в этом году запланированы в размере 39 млн руб.: будет произведена замена шести аспирационных систем (всего их 17 и полная замена будет производиться в течение трех последующих лет) в корпусах дробильно-обогатительной фабрики. Также инвестиции будут направлены на строительство очистных сооружений с современными очистными системами на выпусках сточных вод в карьере имени XV-летия Октября и в Комсомольском карьере.



В 2020 году на "Карельском окатыше" начинается строительство пилотной установки сероочистки, которая будет улавливать диоксид серы, образующийся после обжига окатышей. Также предприятие запускает два проекта в рамках сохранения водных ресурсов: очистка карьерной воды с помощью природного компонента - субстрата торфа, и строительство замкнутого контура отсека хвостохранилища для уменьшения сбросов в водные объекты. Данные проекты рассчитаны на несколько лет. Всего в 2020 году "Карельский окатыш" вложит в экологию более 193 млн руб.



Инвестиции Яковлевского ГОКа в текущем году составляют порядка 87 млн руб., при этом ключевым проектом станет поиск технологии по доочистке шахтных вод. В настоящее время Яковлевкий ГОК ведёт переговоры по проектированию опытных фитоочистных сооружений. После проведения промышленных испытаний будет принято решение об эффективности этой технологии и ее дальнейшем внедрении.



ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) - международная горно-металлургическая компания - концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании.



Чистая прибыль Северстали по МСФО за 9 месяцев 2019 года уменьшилась на 5.4% до $1.393 млрд. Выручка снизилась на 2.7% до $6.319 млрд. Показатель EBITDA сократился на 6.2% до $2.203 млрд, рентабельность EBITDA уменьшилась до 34.9% с 36.2% годом ранее.



"AK&M" от 03.03.2020