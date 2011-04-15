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03/03/2020
17:36

Госдума приняла в первом чтении поправки, упрощающие порядок обжалования штрафов за нарушения ПДД

Государственная Дума приняла в первом чтении поправки, которые упрощают порядок обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами. Об этом говорится в сообщении ГД.

Как сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, "автомобилисты смогут дистанционно подавать жалобы на ошибочные штрафы через Единый портал госуслуг. Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить своё время на заполнение бумаг в подразделении".

В соответствии с поправками электронную жалобу можно будет направить в ГИБДД или в суд (если у суда будет техническая возможность её принять). Ответ придёт на портал в течение трёх дней.

Как ожидается, изменения в законодательство существенно упростят порядок обжалования, сократят материальные и временные издержки.

Для реализации предложенных изменений необходимо соответствующее ПО и его техническое совмещение с судебными информационными базами, базами федеральных и региональных органов исполнительной власти и Госуслугами.

По данным Минкомсвязи, новый сервис уже тестируется во взаимодействии ГИБДД и портала "Госуслуги".

"AK&M" от 03.03.2020
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