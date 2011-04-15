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03/03/2020
18:07

АСВ отберёт инвесторов для взыскания активов банкиров

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" объявила о проведении отбора юридических лиц (инвесторов) для поиска и обращения взыскания на активы контролировавших ликвидируемые финансовые организации лиц. Об этом говорится в сообщении АСВ.

Перечень финансовых организаций и информация о контролировавших их лицах размещён на сайте агентства.

В перечень включены финансовые организации, по которым завершена судебная работа в рамках привлечения контролировавших лиц к гражданско-правовой ответственности и вступили в законную силу судебные акты. По мере получения новых судебных актов на сайте будут размещаться дополнительные перечни.

Общая сумма требований к контролировавшим ликвидируемые финансовые организации лицам, в отношении которых предполагается привлекать инвесторов, в настоящее время составляет 95.5 млрд руб.

При отборе инвесторов агентство будет учитывать, в частности, такие критерии, как деловая репутация претендента; подтвержденные источники финансирования; сумма денежных средств, которую инвестор готов направить на расходы по проекту; опыт работы по поиску и обращению взыскания на активы, как в России, так и за рубежом. Кроме того, потенциальный инвестор должен быть зарегистрирован на территории РФ и не может быть аффилирован с ликвидируемой финансовой организацией.

Срок подачи заявок для участия в отборе потенциальных инвесторов указывается в перечнях, размещаемых на сайте агентства. По окончании указанного срока будет выбрано наилучшее предложение, и после одобрения комитетом кредиторов финансовой организации с инвестором будет заключён договор.

"AK&M" от 03.03.2020
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