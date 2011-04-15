Правительство продлило эксперимент по маркировке молочных продуктов

Правительство РФ приняло решение о продлении срока проведения эксперимента по маркировке молочной продукции. Об этом говорится в материалах Кабмина.



Подписанным постановлением срок проведения эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции, выработанных из пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного молока, и пастеризованных, ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-обработанных молочных продуктов, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую тару, продлён до 31 марта 2020 года.



"AK&M" от 03.03.2020