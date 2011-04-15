Дайджест газеты "Коммерсант" от 4 марта 2020 года.



ВЛАСТИ ЕГИПТА ВСЕ ЕЩЕ НЕ ЗНАЮТ ПОГИБШИХ НАД СИНАЕМ

ЖЕРТВЫ ТЕРАКТА НА БОРТУ ПРОДОЛЖАЮТ СЧИТАТЬСЯ НЕУСТАНОВЛЕННЫМИ



Как стало известно "Ъ", апелляционный суд Каира вынес неоднозначное решение по иску семей россиян, погибших при катастрофе самолета "Когалымавиа" осенью 2015 года. Подтвердив египетскую юрисдикцию для рассмотрения исков о возможных компенсациях, которые могут быть в десятки раз больше, чем в России, суд не стал рассматривать конкретные иски, посчитав, что личности погибших до сих пор не установлены. Одновременно суд отклонил претензии к правительству Египта, по халатности членов которого, как считают заявители, террористами был взорван лайнер. Само крушение представители Египта до сих пор считают лишь аварией, а ее расследование продолжается, хотя в СКР и ФСБ России уже говорят о проверке на причастность к преступлению конкретных террористов.





ВЗОРВАВШИЙ АКАДЕМИЮ ПОПРОСИЛ ПРОЩЕНИЯ

ПОЛКОВНИКА ЗАКИРОВА ВЫЛЕЧИЛИ ДО ОКОНЧАНИЯ СЛЕДСТВИЯ



Как стало известно "Ъ", преподаватель санкт-петербургской Военно-космической академии имени Можайского Рифат Закиров, год назад взорвавший в ней бомбу, прошел психиатрическую экспертизу, обнаружившую у него определенные отклонения. Психическое расстройство случилось у полковника Закирова до экспертизы, когда он находился под домашним арестом. Офицера вылечили, обследовали эксперты, после чего он вернулся домой, где будет находиться до завершения следствия. Офицер полностью признал свою вину, извинившись перед другими преподавателями академии, пострадавшими от взрыва его бомбы.





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"AK&M" от 04.03.2020