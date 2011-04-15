Счетная палата указала на недостатки государственной системы миграционного и регистрационного учета "Мир"

Государственная система миграционного и регистрационного учета "Мир" не в полной мере справляется со своими задачами. Система призвана повысить эффективность паспортно-регистрационного учета в стране. При этом, как показала проверка Счетной палаты, в ней зафиксированы случаи неполных и неактуальных данных по учету иностранных граждан. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.



"Например, в информационных системах, входящих в "Мир", у одного и того же гражданина мог быть указан разный пол. При смене фамилии не во всех записях отражается предыдущая. Кроме того, в досье на иностранного гражданина были указаны несколько дат въезда при отсутствии дат выезда. В итоге можно констатировать, что полнота, достоверность и актуальность данных в полной мере не обеспечены", - заявил на коллегии аудитор Алексей Каульбарс.



Другой пример, который характеризует общее состояние "Мира" – это входящая в него информационная система "Российский паспорт". В ней содержится большое количество недостоверных сведений о паспортах отдельных граждан, получивших статус "недействителен". В итоге только за первое полугодие 2019 года в систему было внесено свыше 114 тыс. изменений.



Государственная система паспортно-визовых документов нового поколения и государственная система миграционного учета — две основные, из которых состоит "Мир". Однако электронное взаимодействие между ними не всегда налажено. Наглядной иллюстрацией стала схема работы сотрудников Главного управления по вопросам миграции МВД России при выдаче биометрических паспортов, сообщает СП.



"У них на рабочих местах установлена система паспортов нового поколения, которая, не связана с системой миграционного учета. Из-за этого сотрудникам приходится распечатывать анкеты на получение паспорта на бумаге и проверять их на другом рабочем месте, подключенном к системе миграционного учета. Затем сотрудник возвращается на свое основное рабочее место, чтобы вручную занести результат", - рассказал А.Каульбарс.



Централизировать информационные ресурсы в сфере миграции должно было прикладное программное обеспечение "Территория". В 2016 году оно обошлось бюджету в 110.3 млн руб. При этом до настоящего времени в федеральную базу ППО "Территория" не переведены 50 региональных баз данных.



"После упразднения ФМС России работа по переводу ППО "Территория" на федеральный уровень прекращена. В результате, сотрудники, работающие с системой, вынуждены затрачивать значительное время на работу со всеми компонентами ППО "Территория", при этом для каждого регионального экземпляра используется свой уникальный логин и пароль", - отметил А.Каульбарс.



Теперь вопросом занимается МВД. Чтобы ввести ППО "Территория" в эксплуатацию, министерство планирует к 2021 году модернизировать государственную информсистему миграционного учета за 400 млн руб. Параллельно ведомство намерено создать Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета. Данные работы пройдут в рамках нацпограммы "Цифровая экономика" и обойдутся бюджету страны в 2 млрд руб.



"Одной из задач Единого ресурса является консолидация данных и функций от имеющихся разрозненных информационных систем в сфере миграции. По нашему мнению, сложившаяся ситуация создает риски параллельной эксплуатации информационных систем с одинаковым функционалом. Это потребует выделения средств федерального бюджета на их поддерживание в работоспособном состоянии на неопределенный срок", - заметил аудитор.



Совместно с МВД над проектом работает Минкомсвязь, которое обеспечивает единую техническую политику и информационно-телекоммуникационное взаимодействие.



"AK&M" от 04.03.2020