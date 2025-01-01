ФРС США внепланово снизила базовую ставку до 1-1.25% годовых

Вчера ФРС США во внеочередном порядке снизила базовую ставку на 50 б.п. до 1-1.25% годовых с целью оказать поддержку экономике в условиях ожидаемого урона от коронавируса. В комментариях регулятор заявил, что будет внимательно следить за ситуацией и принимать дальнейшие действия в случае необходимости.



Аналитики SG видят необходимость в новом снижении ставки на регулярном заседании 18 марта. Замедление экономики США начнет проявляться в мартовских и апрельских данных (публикация в апреле и мае, соответственно), поэтому экономика нуждается в упреждающей поддержке уже сейчас, говорится в комментариях Росбанка.



Реакция финансовых рынков оказалась неоднозначной. В сравнении с кризисом 2008 года, когда ФРС последний раз экстренно снижала ставку, сейчас монетарных стимулов может оказаться недостаточно для преодоления последствий кризиса, связанного с остановкой производств в Азии и Европе. На этом фоне негативные последствия продолжают отражаться в стоимости активов, за исключением долговых инструментов.



Индексы акций умеренно отреагировали на смягчение политики ФРС, по-прежнему ожидая падения спроса и продаж в 1к’20. S&P 500 потерял 2.8%, Stoxx 600 прибавил 1.4% по итогам торгового дня.



Баррель Brent сохраняет позиции в диапазоне $52-53 в ожидании решения о сокращении добычи странами ОПЕК+ 5-6 марта.



Евро протестировал отметку 1.12 против доллара США (1.117 на закрытие). Валюты развивающихся стран предприняли попытку укрепиться, однако движение развернулось достаточно быстро.



Попытки рубля укрепиться остаются неустойчивыми. Вчера после снижения ставки Fed Funds пара USD/RUB обвалилась до 65.31 (-1.5% с закрытия понедельника и -3.5% с локальных максимумов), пара EUR/RUB – до 73.07 (-0.9% и -2.6%, соответственно). Однако сегодня с утра торги начинаются на отметках 65.98 и 73.57.



Аналитики Societe Generale подчеркивают, что переход валют развивающихся стран к полноценному восстановлению будет зависеть от новостного потока по вирусу. Пока же эмоциональная реакция на действия монетарных регуляторов – не более чем "ложная надежда".



Восстановление сегмента ОФЗ продолжается. Вчера доходность гособлигаций снизилась на 15-25 б.п., кривая перешла еще в более плоскую фазу. Спред 10/2 сократился до 63 б.п , 15/5 – до 62 б.п. Сегодня нисходящий тренд продолжится: решение ФРС заставляет локальных участников вновь задуматься, может ли Банк России снизить ключевую ставку в марте?



Минфин принял решение не проводить регулярные первичные аукционы в условиях повышенной волатильности. До конца I квартала министерству осталось разместить 99 млрд руб. долга на 3 предстоящих аукционах. Аналитики полагают, что отмена аукциона не будет интерпретирована как свидетельство шаткой обстановки на рынках. Скорее, вторичный рынок получит поддержку из-за ограничения первичного предложения.



"AK&M" от 04.03.2020