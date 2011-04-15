Нефтяные котировки во вторник оставались стабильны на фоне поддержки для рынков со стороны ЦБ и ожидания более глубокого сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку БКС Брокер Игоря Галактионова.



Громким событием во вторник стало неожиданное снижение диапазона ключевой ставки ФРС сразу на 0.5% до 1–1.25%. Резкое смягчение монетарной политики призвано поддержать экономику на фоне негативного влияния коронавируса. Однако нефтяные котировки отреагировали на новость достаточно сдержанно. В фокусе внимания остается встреча ОПЕК+ на этой неделе.



Действующие условия сделки ОПЕК+ предполагают сокращение на 1.7 млн б/с к уровням октября 2018 года и еще 400 тыс. б/с добровольного сокращения со стороны Саудовской Аравии.



Объединенный технический комитет (JTC) ОПЕК+, собравшийся во вторник, предлагает продлить действующие условия сделки до конца 2020 года, на период II квартала увеличить объем сокращения на 1 млн б/с. В прошлом месяце техкомитет рекомендовал более скромное дополнительное сокращение на 600 тыс. б/с, однако из-за возросшей угрозы со стороны коронавируса рекомендация оказалась пересмотрена.



Россия, второй крупнейший нефтедобытчик в организации после Саудовской Аравии, поддерживает продление действующих условий, но пока сомневается по поводу дополнительного сокращения во II квартале. Встреча министров начнется в четверг 5 марта. Окончательное решение может быть озвучено в пятницу 6 марта.



Фьючерсы на Brent после отскока от двухлетних минимумов консолидировались в диапазоне $52–54 за баррель. До оглашения итогового решения ОПЕК+ котировки могут оставаться примерно в пределах этого диапазона, демонстрируя сдержанную реакцию на новую информацию в СМИ.



Также сегодня ночью свои данные по запасам нефти представил Американский институт нефти (API). За неделю запасы нефти в США выросли на 1.7 млн баррелей (до 446.6 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали роста на 2.6 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге упали на 1.4 млн баррелей.



Запасы бензина упали на 3.9 млн баррелей (прогноз -2 млн), запасы дистиллятов упали на 1.7 млн баррелей (прогноз -1.9 млн). Импорт нефти за неделю вырос на 111 тыс. баррелей в сутки (б/с).



Рынок позитивно отреагировал на статистику, демонстрируя восходящую динамику после публикации. Сегодня в 18:30 по МSК ожидается официальный отчет по запасам нефти от EIA. С утра фьючерсы на Brent прибавляют 1.2% к уровням закрытия предыдущего торгового дня.



"AK&M" от 04.03.2020