Рубль на открытии снизился против доллара и евро

К 11:00 МСК пара USDRUB котируется на уровне 66.13, прибавляя с начала торгов 0.25%. Накануне рубль получил поддержку после того как ФРС стал первым регулятором среди стран большой семерки, кто понизил ключевую процентную ставку на 0.5% до 1.25%, как раз с целью смягчить последствия распространения пандемии. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



Решение Федрезерва ослабило курс доллара, чем и воспользовались покупатели рубля. Тем не менее, уже сегодня на рынке снова доминируют продавцы.



Возобновление фундаментального прессинга на рубль обусловлено сомнениями трейдеров в эффективности мер монетарного стимулирования со стороны мировых ЦБ, сохраняющимися опасениями за будущее сырьевых валют на фоне грядущего финансово-экономического кризиса, а также снижением цен на нефть.



На этом фоне аналитик рекомендует придерживаться прежнего сценария в расчете на дальнейшее ослабление рубля и закрепление пары USDRUB выше 67.







"AK&M" от 04.03.2020