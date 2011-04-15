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04/03/2020
12:19

Кабмин запретил вывоз из РФ медицинских масок и костюмов химзащиты

Правительство РФ запретило вывоз из России отдельных видов продукции, за исключением вывоза такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи, а также вывоза физическими лицами для личного использования материалов и предметов одноразового употребления, относящихся к этой продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

До 1 июня 2020 года запрещено вывозить: одноразовые костюмы химической защиты; противочумные костюмы I типа многоразовые; бахилы особо прочные; маски, бинты, вату, марлю; средства дезинфицирующие, противовирусные, на основе четвертичных аммониевых солей, на основе галогенированных соединений; перчатки хирургические; перчатки медицинские диагностические; защитные; маски медицинские из нетканых материалов; халаты медицинские хирургические; комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов; комплекты одежды врача защитные; комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи; комплекты белья и одежды стерильные для операционных; оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров.


"AK&M" от 04.03.2020
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