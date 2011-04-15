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04/03/2020
12:21

ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 7.5%

ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными в рамках базовой линейки на 2.4 п. п. Об этом говорится в сообщении банка.

Минимальная ставка для зарплатных клиентов по программе "Люди дела" составляет теперь всего 7.5% годовых, для других категорий заёмщиков - от 7.9% при оформлении кредита свыше 1 млн руб. и 8.9% - до 1 млн.

Новые условия действуют в случае оформления страхования и доступны клиентам до 30 апреля 2020 года. Без подключения программы страхования кредит можно оформить по ставке от 11.5%. Кредит наличными на любые цели в ВТБ можно получить от 50 тыс. до 5 млн руб. и сроком до семи лет.

По итогам 2019 года кредитный портфель ВТБ в сегменте кредитования наличными вырос на 14%, до 1.36 трлн руб. Доля мужчин в выдачах банка составляет 58%, женщин - 42%. Средний размер займа у мужчин на 45 тыс. выше, чем у женщин - 691 тыс. против 645 тыс. руб. соответственно.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

"AK&M" от 04.03.2020
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