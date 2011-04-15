Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 марта

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Банк России установил на 5 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.6580
1 Азербайджанский манат 38.9498
100 Армянских драмов 13.7951
1 Белорусский рубль 29.6037
1 Болгарский лев 37.7591
1 Бразильский реал 14.6360
100 Венгерских форинтов 22.0305
1000 Вон Республики Корея 55.7642
10 Гонконгских долларов 85.0561
10 Датских крон 98.8206
1 Доллар США 66.0784
1 Евро 73.7369
100 Индийских рупий 89.9008
100 Казахстанских тенге 17.3971
1 Канадский доллар 49.4747
100 Киргизских сомов 94.5636
10 Китайских юаней 95.3017
10 Молдавских леев 38.0307
1 Новый туркменский манат 18.9066
10 Норвежских крон 71.3266
1 Польский злотый 17.1976
1 Румынский лей 15.3606
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.0772
1 Сингапурский доллар 47.6825
10 Таджикских сомони 68.1572
1 Турецкая лира 10.8229
10000 Узбекских сумов 69.4550
10 Украинских гривен 26.4485
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.5011
10 Чешских крон 29.2072
10 Шведских крон 69.9524
1 Швейцарский франк 69.2355
10 Южноафриканских рэндов 43.0041
100 Японских иен 61.5112
"AK&M" от 04.03.2020