Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 марта

Банк России установил на 5 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.6580

1 Азербайджанский манат 38.9498

100 Армянских драмов 13.7951

1 Белорусский рубль 29.6037

1 Болгарский лев 37.7591

1 Бразильский реал 14.6360

100 Венгерских форинтов 22.0305

1000 Вон Республики Корея 55.7642

10 Гонконгских долларов 85.0561

10 Датских крон 98.8206

1 Доллар США 66.0784

1 Евро 73.7369

100 Индийских рупий 89.9008

100 Казахстанских тенге 17.3971

1 Канадский доллар 49.4747

100 Киргизских сомов 94.5636

10 Китайских юаней 95.3017

10 Молдавских леев 38.0307

1 Новый туркменский манат 18.9066

10 Норвежских крон 71.3266

1 Польский злотый 17.1976

1 Румынский лей 15.3606

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.0772

1 Сингапурский доллар 47.6825

10 Таджикских сомони 68.1572

1 Турецкая лира 10.8229

10000 Узбекских сумов 69.4550

10 Украинских гривен 26.4485

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.5011

10 Чешских крон 29.2072

10 Шведских крон 69.9524

1 Швейцарский франк 69.2355

10 Южноафриканских рэндов 43.0041

100 Японских иен 61.5112

"AK&M" от 04.03.2020