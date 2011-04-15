Банк России на 5 марта понизил курс евро к рублю почти на 20 копеек до 73.7369 руб., курс доллара США - почти на 37 копеек до 66.0784 руб.

Банк России на 5 марта понизил официальный курс евро к рублю почти на 20 копеек до 73.7369 руб. с 73.9385 руб., курс доллара США - почти на 37 копеек до 66.0784 руб. с 66.4437 руб. 4 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 5 марта уменьшилась более чем на 29 копеек (-0.44%) до 69.5247 руб. с 69.8163 руб. 4 марта.



"AK&M" от 04.03.2020