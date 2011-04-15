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04/03/2020
13:41

Минфин в марте уменьшит покупку валюты в 1.8 раза до 6.3 млрд руб. в день

Минфин с 6 марта по 6 апреля 2020 года уменьшит покупку иностранной валюты в 1.8 раза до 6.3 млрд руб. в день. Об этом свидетельствует сообщение министерства.

Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составит 133.3 млрд руб.

Ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в марте в размере 172.1 млрд руб.


"AK&M" от 04.03.2020
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