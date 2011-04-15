М.Мишустин освободил С.Краевого от должности замминистра здравоохранения

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
С.Краевой являлся замминистра здравоохранения с 2013 года.
"AK&M" от 04.03.2020