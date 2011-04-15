М.Мишустин освободил С.Краевого от должности замминистра здравоохранения

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.



С.Краевой являлся замминистра здравоохранения с 2013 года.



"AK&M" от 04.03.2020