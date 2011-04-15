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04/03/2020
14:00

Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ в третьей декаде февраля уменьшилась до 5.22% годовых

Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ в первой декаде февраля уменьшилась до 5.22% годовых с 5.45% во второй декаде. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.

В первой декаде февраля ставка составила 5.49%.
Напомним, Банк России 7 февраля 2020 года снизил ключевую ставку до 6% годовых, в середине декабря 2019 года - до 6.25% годовых. В 2019 году ЦБ также снижал ключевую ставку в июне, июле, сентябре и октябре.


"AK&M" от 04.03.2020
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