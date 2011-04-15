Рабочая группа Госдумы займётся анализом дефицитов бюджетов регионов

Рабочая группа Госдумы займется анализом дефицитов бюджетов регионов. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, с таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Он предложил поручить создать соответствующую рабочую группу заместителю председателя ГД Алексею Гордееву, а также председателю Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексею Диденко и председателю Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николаю Харитонову.



"Многие регионы обращаются в связи с тем, что у них есть дефицит, разрыв бюджета доходных и расходных полномочий", — сообщил В.Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента и отметил, что некоторые из них не могут решить эту проблему за счёт своих возможностей.



"Мы могли бы, изучив ситуацию по дефициту бюджетных средств, проанализировав, найти возможность помочь, — подчеркнул председатель ГД.







"AK&M" от 04.03.2020