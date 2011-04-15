Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04/03/2020
14:46

Рабочая группа Госдумы займётся анализом дефицитов бюджетов регионов

Рабочая группа Госдумы займется анализом дефицитов бюджетов регионов. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, с таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он предложил поручить создать соответствующую рабочую группу заместителю председателя ГД Алексею Гордееву, а также председателю Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексею Диденко и председателю Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николаю Харитонову.

"Многие регионы обращаются в связи с тем, что у них есть дефицит, разрыв бюджета доходных и расходных полномочий", — сообщил В.Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента и отметил, что некоторые из них не могут решить эту проблему за счёт своих возможностей.

"Мы могли бы, изучив ситуацию по дефициту бюджетных средств, проанализировав, найти возможность помочь, — подчеркнул председатель ГД.



"AK&M" от 04.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100