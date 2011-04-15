Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий параметры федерального бюджета

Госдума на пленарном заседании приняла проект поправок в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" об уточнении параметров федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В соответствии с поправками, дополнительные средства в том числе пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет, расширение программы маткапитала, организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы, модернизацию первичного звена здравоохранения и другие социальные инициативы.



"AK&M" от 04.03.2020