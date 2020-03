Sistema_VC и инвесторы вложили $41 млн в Five

Sistema_VC и группа инвесторов вложили $41 млн в разработчика ПО для беспилотников Five. Об этом сообщили в фонде.



Так, Five привлёк средства в рамках раунда В от пула инвесторов из Великобритании, Европы, Китая и России. В раунде приняли участие как новые инвесторы - фонды Trustbridge Partners, Direct Line Group и Sistema_VC, так и существующие - Lakestar, Amadeus Capital Partners, Kindred Capital и Notion Capital. Общий объём вложений в компанию составил $77 млн, что делает Five одним из лидеров по объёму привлечённых средств среди "беспилотных" стартапов в Европе, отмечается в сообщении.



Средства раунда В пойдут на развитие средств разработки ПО для беспилотного транспорта, а также компонентов ПО, работающего в машинах в реальном времени. Эта комбинация позволит партнерам Five улучшить качество разработки и производительность своих беспилотных программ, включая аудит безопасности систем, что является необходимым условием массовой коммерциализации беспилотных технологий и вывода транспорта на дороги общего пользования.



Five начал первые испытания беспилотных автомобилей на улицах в Великобритании в августе 2018 года. В IV квартале 2019 года Five провёл самую продвинутую в Великобритании демонстрацию автомобилей с автоматическим управлением в рамках инициативы StreetWise. Тестовые машины Five перевозили пассажиров на дорогах общего пользования в лондонских районах Кройдон и Бромли.



Генеральный директор Five был соучредителем и генеральным директором в компании Element 14 Inc. (приобретена Broadcom Corporation за $640 млн 2000 году), в Icera Inc. (приобретена NVIDIA Corporation за $430 млн в 2011 году), а также генеральным директором в Neul. Ltd (приобретена Huawei за нераскрытую сумму в 2014 году). Сооснователи Five руководили разработкой инновационных алгоритмов, программного обеспечения, верификацией, дизайном процессоров и управлением продуктами в тех же компаниях.



В настоящее время Five имеет восемь полностью оборудованных беспилотных автомобилей, каждый из которых оснащен десятками датчиков и вычислительной мощностью на уровне суперкомпьютера. Крупнейшее предприятие Five находится в Кембридже, Великобритания.



Венчурный фонд Sistema_VC инвестирует в технологические компании на стадии роста. Одна из приоритетных вертикалей - прикладной искусственный интеллект, компании, трансформирующие традиционные и создающие новые индустрии. В портфеле фонда 18 компаний из России, Великобритании, Израиля, в частности VisionLabs, SQream, SenSat, Connecterra, TraceAir и другие.



"AK&M" от 04.03.2020