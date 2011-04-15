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04/03/2020
16:37

ФАС выдала Московскому кредитному банку предупреждение по признакам недобросовестной конкуренции

ФАС выдала Московскому кредитному банку предупреждение по признакам недобросовестной конкуренции. Банк должен надлежащим образом проинформировать потребителей о полных условиях использования своих банковских карт, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

В ФАС поступило обращение гражданина с жалобой на размещение Московским кредитным банком недостоверной информации на официальном сайте банка об отдельных условиях предоставляемых банком продуктов.

В рамках продвижения дебетовых карт, предусматривающих начисление процента на остаток денежных средств, основное внимание посетителей сайта было обращено в первую очередь на размер начисляемого процента. Однако каких-либо указаний о том, что проценты не начисляются на остаток денежных средств на счетах таких карт, превышающий 300 тыс. руб., на странице не было.

В результате проведённого анализа ФАС пришла к выводу, что действия банка могли ввести в заблуждение потенциальных потребителей относительно обязательных условиях, влияющих на доходность ряда дебетовых карт. Они могли привести к формированию ложного впечатления об отсутствии ограничений на сумму денежных средств, на которые предусмотрено начисление процентов на остаток, и о необходимости соблюдения только одного обязательного условия: поддержания среднемесячного остатка.

Таким образом, ведомство установило в действиях банка наличие признаков нарушения статьи 14.2 закона "О защите конкуренции". На основании этого Федеральная антимонопольная служба выдала банку предупреждение о прекращении таких действий и о принятии мер по устранению их последствий.


"AK&M" от 04.03.2020
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