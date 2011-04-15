Инфляция за неделю, с 26 февраля по 2 марта, составила 0.1%, с начала года - 0.6%

Инфляция за неделю, с 26 февраля по 2 марта 2020 года, составила 0.1%, с начала года - 0.6%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За неделю выросли цены на масло сливочное, сметану, крупу гречневую, вермишель и макаронные изделия - на 0.3%, на консервы мясные, молоко стерилизованное, сыры сычужные и чай - на 0.2%.



Снизились цены: на яйца куриные - на 1%, пшено подешевело на 0.4%, баранина - на 0.3%, свинина, рис шлифованный и конфеты шоколадные - на 0.2%, сосиски, сардельки, рыба мороженая, сахар-песок, мука пшеничная, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов и маргарин - на 0.1%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.8%, в том числе



на помидоры - 6.4%, на морковь - 1%. В то же время огурцы стали дешевле на 0.3%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.







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