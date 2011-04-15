Банки-участники системы страхования вкладов в IV квартале перечислили 51.85 млрд руб. в фонд обязательного страхования вкладов

Банки-участники системы страхования вкладов (366 кредитных организаций) в IV квартале 2019 года перечислили страховые взносы в фонд обязательного страхования вкладов на 51.85 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ.



За предыдущий квартал 375 банков - участников ССВ перечислили 50.98 млрд руб.



По базовой ставке (0.15% расчётной базы) от всех банков поступило 50.11 млрд руб. (за предыдущий квартал - 49.22 млрд руб.). Прирост взносов на 1.7% связан с увеличением на 1.5% расчётной базы по вкладам физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) и на 5.6% - по вкладам малых предприятий.



По повышенной дополнительной ставке (0.75%) в фонд поступило 1.74 млрд руб. от 22 банков (за предыдущий квартал - 1.76 млрд руб. от 21 банка). Взносы по дополнительной ставке (0.075%) не устанавливались.



Вклады малых предприятий на конец расчётного периода (31 декабря 2019 года) составили 3.463 трлн руб., или 9.98% всех застрахованных вкладов (34.7 трлн руб.). В счёт взносов за малые предприятия банками уплачено 4.7 млрд руб. по базовой ставке и 0.1 млрд руб. - по повышенной дополнительной ставке.





"AK&M" от 04.03.2020