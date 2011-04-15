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04/03/2020
17:53

Задолженность за услуги ЖКХ в РФ составила 1.3 трлн руб.

Задолженность за услуги ЖКХ в РФ составила 1.3 трлн руб. Об этом заявил глава Минстроя Владимир Якушев на совещании президента РФ Владимира Путина с Правительством, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.

"Эта цифра раскладывается следующим образом: 810 млрд руб. - это управляющие компании, население и товарищество собственников жилья, бюджетные организации - 60 млрд, и прочие потребители - 400 млрд руб.", - подчеркнул В.Якушев.

Вместе с тем задолженность организаций коммунального комплекса за этот период за топливно-энергетические ресурсы, по его словам, сократилась по сравнению с прошлым годом на 12.4%, или на 24.5 млрд руб., и составляет 173 млрд руб.

"Эти цифры наглядно говорят, что сегодня разница между 1 триллионом 300 миллионами и 173 миллиардами руб. - это та сумма, на которую недофинансируется система жилищно-коммунального хозяйства", - пояснил глава Минстроя.


"AK&M" от 04.03.2020
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