Задолженность за услуги ЖКХ в РФ составила 1.3 трлн руб. Об этом заявил глава Минстроя Владимир Якушев на совещании президента РФ Владимира Путина с Правительством, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.



"Эта цифра раскладывается следующим образом: 810 млрд руб. - это управляющие компании, население и товарищество собственников жилья, бюджетные организации - 60 млрд, и прочие потребители - 400 млрд руб.", - подчеркнул В.Якушев.



Вместе с тем задолженность организаций коммунального комплекса за этот период за топливно-энергетические ресурсы, по его словам, сократилась по сравнению с прошлым годом на 12.4%, или на 24.5 млрд руб., и составляет 173 млрд руб.



"Эти цифры наглядно говорят, что сегодня разница между 1 триллионом 300 миллионами и 173 миллиардами руб. - это та сумма, на которую недофинансируется система жилищно-коммунального хозяйства", - пояснил глава Минстроя.





"AK&M" от 04.03.2020