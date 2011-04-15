А.Кудрин указал на риски неисполнения расходов, заявленных в поправках к федеральному бюджету

Российская экономика в ближайшие годы будет больше ориентирована на решение социальных проблем в соответствии с посланием президента РФ. На его реализацию в течение трёх лет будет выделен 1.85 трлн руб. Эта сумма прописана в законопроекте об изменениях в бюджет на 2020-2022 годы, говорится в сообщении Счётной палаты.



Глава контрольного ведомства Алексей Кудрин представил в Госдуме заключение Счётной палаты на этот документ.



В своём выступлении он отметил, что анонсированные главой государства меры соцподдержки носят постоянный характер, а источник, который будет использован для того, чтобы они выполнялись, временный, это доходы от продажи акций Сбербанка.



"Основным источником исполнения обязательств будет перечисление прибыли Центрального банка в результате размещения средств ФНБ в акции Сбербанка. Мы хотели бы дополнительно получить обоснование влияния этой сделки на макроэкономику. Де-факто это будет использование средств Фонда национального благосостояния на расходы. Именно этот момент всегда был самым дискуссионным", - заявил председатель контрольного ведомства.



"После того как эти ресурсы закончатся, нужен будет другой источник за горизонтом трёх лет", - пояснил он.



Также глава СП указал на риски неисполнения расходов, заявленных в поправках к бюджету. Законопроект предусматривает рост ассигнований по госпрограммам "Развитие образования", "Социальная поддержка граждан", "Научно-технологическое развитие Российской федерации" и нацпроектам "Демография" и "Образование". С учётом дополнительных расходов бюджетные инвестиции на реализацию нацпроектов и Комплексного плана составят в этом году 2.13 трлн руб. и в 2022 году достигнут 3 трлн руб.



"При этом, - уточнил А.Кудрин, - 30% общего объёма дополнительных бюджетных ассигнований снова будут зарезервированы. Это 457.5 млрд на этот год, 773.7 млрд на 2021 год и 857.2 млрд - на 2022 год. Хочу обратить внимание, конечно, эти деньги в течение года могут быть распределены на задачи, по которым пока не приняты нормативные акты, пока не уточнён контингент получателей. Но хочу ещё раз обратить внимание. Сегодня это зарезервированные средства, недоведённые до ведомств и ГРБС. Тем самым это тот же риск невыполнения в течение года этих расходов, если они начнут поздно использоваться".



В завершении глава Счётной палаты отметил, что выполняя новые обязательства Правительство не должно забывать о прошлых. Одна из наиболее острых социальных проблем - предоставление жилья детям-сиротам. Больше 170 тыс. не получают это жилье сегодня. Хотя это обязательство субъектов РФ, но есть соответствующие субсидии из федерального бюджета.





"AK&M" от 04.03.2020