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04/03/2020
18:31

Polymetal планирует выплатить дивиденды за 2019 год на $197 млн из расчёта $0.42 на акцию

Совет директоров Polymetal, в соответствии с дивидендной политикой компании, предложил выплатить итоговые дивиденды в размере $0.42 (в 2018 году $0.31) на акцию или приблизительно $197 млн по результатам года, закончившегося 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Это составляет 50% от скорректированной чистой прибыли за второе полугодие 2019 года при соблюдении соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA в пределах целевого значения 1.5х и значительно ниже установленного порогового значения 2.5x.

Таким образом, суммарный размер дивиденда по результатам 2019 года находится на рекордном уровне $0.82 (в 2018 году $0.48) на акцию или приблизительно $385 млн (в 2018 году 223 млн). Дивидендная доходность к средней цене акции в 2019 году составит 6.5%. Средняя дивидендная доходность за 5 лет - 5%.

Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на годовом собрании 27 апреля 2020 года. В случае одобрения дивиденды будут выплачены 29 мая 2020 года в долларах США, при этом акционерам предоставляется возможность получения дивидендов в фунтах стерлингов и евро. Выбор валюты необходимо сделать не позднее 12 мая 2019 года. Платежи в фунтах стерлингов и евро будут осуществляться по обменным курсам USD/GBP и USD/EUR, установленным компанией на 15 мая 2019 года, которые будут объявлены дополнительно.

Polymetal International plc (вместе со своими дочерними компаниями - "Полиметалл") входит в топ-20 производителей золота в мире и в топ-5 производителей серебра в мире с активами в России и Казахстане.



"AK&M" от 04.03.2020
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