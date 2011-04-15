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04/03/2020
18:34

В Новой Москве введут 10 дорожных объектов

Порядка 10 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры введут в Новой Москве в этом году, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Это ряд построенных и реконструируемых автодорог длиной около 30 км. Наиболее значимые проекты, реализацию которых мы намерены завершить в 2020 году - это трасса Марьино - Саларьево, дублеры Киевского и Калужского шоссе и реконструированное Внуковское шоссе", - сказал В.Жидкин.

В Новой Москве строят четырёхполосную магистраль от автодороги М3 - Середнево-Марьино-Десна до улицы Адмирала Корнилова в посёлке Мосрентген. Дорога длиной 12 км пройдет параллельно Киевскому и Калужскому шоссе и фактически станет их дублёром. Прокладывают её в три этапа.

Первый 3-километровый участок от улицы Адмирала Корнилова в посёлке Мосрентген до трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе уже открыт. Раньше тут проходила бетонная двухполосная дорога, которая использовалась для подъезда к Хованскому кладбищу. Теперь это широкая магистраль с двумя полосами для движения в оба направления, с тротуарами и остановками общественного транспорта.

Территорию вдоль дороги благоустроили - высадили деревья, разбили газоны. Новый участок обеспечит подъезд к станции "Филатов Луг" Сокольнической линии метро и выезд на магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Улучшится транспортное обслуживание для 20 тыс. жителей и 15 тыс. работающих в этой части Новой Москвы.


"AK&M" от 04.03.2020
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