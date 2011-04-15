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04/03/2020
18:36

Количество российских брендов на рынке Москвы увеличилось в два раза

Количество торговых точек российских брендов в Москве увеличилось в два раза - в прошлом году их стало 40; расширился и перечень иностранных брендов - в 2019 году рост составил 13% (26 наименований). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщила столичная мэрия.

"По итогам прошлого года мы видим всплеск предпринимательской активности в сегменте продаж потребительских товаров российского производства. Фактически наблюдается удвоение количества торговых точек отечественных брендов. Что касается иностранных производителей, впервые с 2015 года число вышедших на московский рынок иностранных брендов выросло", - отметил заммэра.

Около 60% новых брендов - это одежда и обувь, остальные 40 - ювелирные украшения, парфюмерия и пункты питания.

В.Ефимов особо отметил развитие российских дизайнерских брендов. Стартовав ещё в 2000-е, они достигли достаточного уровня спроса на свою продукцию.

"Сегодня кластер российских дизайнеров в торговом центре может генерировать заметный поток покупателей, и многие девелоперы специально ищут новые имена, бренды, которые смогут дать дополнительный трафик. Критерием отбора марок часто служит количество подписчиков в "Инстаграме". Причём тенденция замещения международных брендов локальными не только российская, но и общемировая", - почеркнул он.

Аналитики отмечают, что 81% международных брендов выбирают для открытия своих магазинов торговые центры. Более половины иностранных марок ориентируются на премиальные потребительские группы.

"Московский потребительский рынок - один из наиболее привлекательных в Европе. Рост платёжеспособности населения, ставший результатом увеличения реальных зарплат москвичей, способствовал росту активности новых иностранных и российских производителей в столице", - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов.


"AK&M" от 04.03.2020
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